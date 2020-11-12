موقف التيار من تأليف الحكومة .. لا رجوع عنه

A + A -

قالت مصادر «التيار الوطني الحر» لـ«الجمهورية»: «إنّنا كنا وما زلنا نؤكّد على موقفنا المسهّل لتشكيل الحكومة، بمعزل عن ايّ تطورات، وإنّ لجوء البعض الى الربط بين العقوبات الظالمة على رئيس التيار وبين تأليف الحكومة، وتصوير التيار بأنّه يحاول وضع شروط ومطالب تعجيزية، هو ربط خبيث، يندرج في سياق الاستهداف الذي يتعرّض له التيار ورئيسه».

اضافت المصادر: «موقف التيار من تأليف الحكومة هو موقف مبدئي ولا رجوع عنه لناحية المعايير العادلة وليست المعايير الاستنسابية، ونحن على ثقة تامة بموقف رئيس الجمهورية، ونعتبر انّ الكرة في ملعب الرئيس المكلّف للالتزام بهذه المعايير وصولاً الى تأليف حكومة فاعلة ومنتجة».