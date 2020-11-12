عناوين الصحف ليوم الخميس 12 تشرين الثاني 2020

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الأخبار: «حزب الحرب» يُحرّض ترامب: لنهاجمْ إيران!

نصرالله: جاهزون لردّ سريع على أي حماقة

واثقون بصالبة عون في ملف الترسيم... وموقف باسيل شجاع ويبنى عليه

الديار: مهمة الموفد الفرنسي: تأكيد استمرار المبادرة والسعي للملمة الوضع واستعجال تأليف الحكومة

كباش حول كيفية تسمية وزيري الداخلية والطاقة وخلاف على تسمية وزراء مسيحيين

مفاوضات الترسيم: فيلم اميركي طويل... لبنان متمسك بحقوقه و«الاسرائيلي» يُماطل ويناو

نداء الوطن: نصرالله "ينفخ" باسيل ويخشى "الأسوأ" في الشهرين المقبلين

"خزمتشية" الأسد... "عهد واحد" في بلدين!

البناء: الأسد يحمّل الأميركيّين والحصار والعقوبات مسؤوليّة أزمة النازحين بنيّة الاستثمار السياسيّ

نصرالله: ‭}‬المقاومة فرضت معادلاتها على الاحتلال ‭}‬نثق برئيس الجمهورية في الترسيم/ ‭}‬ سقط النموذج الأميركيّ ‭}‬فرحون بفشل ترامب ‭}‬سنردّ على كل حماقة ‭}‬ نقدّر موقف باسيل





اللواء: مطالبة فرنسية بإنجاز الحكومة قبل المؤتمر الدولي حول لبنان

«حرب خرائط» في الترسيم البحري.. وإرباك في إدارة الإقفال بوجه كورونا

النهار: هل يكسر موفد ماكرون مخطط تعطيل الحكومة؟





الجمهورية: واشنطن: عقوبات شاملة قريباً

the daily star: Lebanon faces deadlock if French envoy fails

l'orient le jour: Le Liban et Israël font monter les enchères