عناوين الصحف ليوم الخميس 12 تشرين الثاني 2020

الأخبار: «حزب الحرب» يُحرّض ترامب: لنهاجمْ إيران!
نصرالله: جاهزون لردّ سريع على أي حماقة
واثقون بصالبة عون في ملف الترسيم... وموقف باسيل شجاع ويبنى عليه
الديار: مهمة الموفد الفرنسي: تأكيد استمرار المبادرة والسعي للملمة الوضع واستعجال تأليف الحكومة
كباش حول كيفية تسمية وزيري الداخلية والطاقة وخلاف على تسمية وزراء مسيحيين
مفاوضات الترسيم: فيلم اميركي طويل... لبنان متمسك بحقوقه و«الاسرائيلي» يُماطل ويناو
نداء الوطن: نصرالله "ينفخ" باسيل ويخشى "الأسوأ" في الشهرين المقبلين
"خزمتشية" الأسد... "عهد واحد" في بلدين!
البناء: الأسد يحمّل الأميركيّين والحصار والعقوبات مسؤوليّة أزمة النازحين بنيّة الاستثمار السياسيّ
نصرالله: }المقاومة فرضت معادلاتها على الاحتلال }نثق برئيس الجمهورية في الترسيم/ } سقط النموذج الأميركيّ }فرحون بفشل ترامب }سنردّ على كل حماقة } نقدّر موقف باسيل
اللواء: مطالبة فرنسية بإنجاز الحكومة قبل المؤتمر الدولي حول لبنان
«حرب خرائط» في الترسيم البحري.. وإرباك في إدارة الإقفال بوجه كورونا
النهار: هل يكسر موفد ماكرون مخطط تعطيل الحكومة؟
الجمهورية: واشنطن: عقوبات شاملة قريباً
the daily star: Lebanon faces deadlock if French envoy fails
l'orient le jour: Le Liban et Israël font monter les enchères