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عناوين الصحف ليوم الخميس 12 تشرين الثاني 2020

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 الأخبار: «حزب الحرب» يُحرّض ترامب: لنهاجمْ إيران!

نصرالله: جاهزون لردّ سريع على أي حماقة
واثقون بصالبة عون في ملف الترسيم... وموقف باسيل شجاع ويبنى عليه

 

 

الديار: مهمة الموفد الفرنسي: تأكيد استمرار المبادرة والسعي للملمة الوضع واستعجال تأليف الحكومة
كباش حول كيفية تسمية وزيري الداخلية والطاقة وخلاف على تسمية وزراء مسيحيين
مفاوضات الترسيم: فيلم اميركي طويل... لبنان متمسك بحقوقه و«الاسرائيلي» يُماطل ويناو

 

 

 

نداء الوطن: نصرالله "ينفخ" باسيل ويخشى "الأسوأ" في الشهرين المقبلين
"خزمتشية" الأسد... "عهد واحد" في بلدين!

 

 

 

البناء: الأسد يحمّل الأميركيّين والحصار والعقوبات مسؤوليّة أزمة النازحين بنيّة الاستثمار السياسيّ
نصرالله: ‭}‬المقاومة فرضت معادلاتها على الاحتلال ‭}‬نثق برئيس الجمهورية في الترسيم/ ‭}‬ سقط النموذج الأميركيّ ‭}‬فرحون بفشل ترامب ‭}‬سنردّ على كل حماقة ‭}‬ نقدّر موقف باسيل

 

 



اللواء: مطالبة فرنسية بإنجاز الحكومة قبل المؤتمر الدولي حول لبنان
«حرب خرائط» في الترسيم البحري.. وإرباك في إدارة الإقفال بوجه كورونا

 

 

 

النهار: هل يكسر موفد ماكرون مخطط تعطيل الحكومة؟

 

 



الجمهورية: واشنطن: عقوبات شاملة قريباً

 

 

 

the daily star: Lebanon faces deadlock if French envoy fails

 

 

 

l'orient le jour: Le Liban et Israël font monter les enchères

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