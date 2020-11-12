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أسرار الصحف ليوم الخميس 12 تشرين الثاني 2020

12
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2020
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نداء الوطن: خفايا

تساءلت شخصيات بيروتية عن أسباب عدم قيام محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود بالاتصال للاطمئنان الى خمسة اعضاء من مجلس بلدية بيروت مصابين بفيروس "كورونا".

 

يتردد أنّ مستشاراً سابقاً لمرجعية رئاسية، بصدد التحضير لإطلالات إعلامية جديدة قد ترفع من "دوز" السجال بينه وبين المرجعية.

 

عُلم أنّ قياديين في حزب بارز ينقسمون في الرأي حيال كيفية التعاطي مع شخصية حليفة، لا سيما بعد "كشف المستور" إزاء نظرتها للعلاقة مع الحزب.

 

 

 


اللواء: أسرار

همس
حسب معلومات ثقة في بيروت، أن شركة توتال الفرنسية تتجه إلى وقف العمل في البلوك البحري 9!


غمز
ما يزال مقربون من شخصية كبيرة يعانون من حصار مفروض على ما يحصل على صعيد مشاورات التأليف لجهة المعلومات أو العقبات..


لغز
تنتظر أوساط المودعين، بعد سماع كلام مسؤول مالي رفيع، ترجمة عملية، في الثلث الأوّل من السنة الجديدة.

 

 

 

البناء: خفايا وكواليس

خفايا
قالت مصادر على صلة بالملف الحكومي إن العقدة الرئيسية بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة تطال اسمين يطرحهما أحدهما مقابل اسمين يطرحهما الآخر لحقيبتين رئيسيتين وإن مشاريع التسوية في حال نجاحها ستعني انطلاق المسار الحكوميّ.


كواليس


قالت مصادر على صلة بمؤتمر النازحين المنعقد في دمشق إن توصيات عملية ستصدر عن المؤتمر وقرارات إجرائيّة ستتعهّدها الدول المشاركة ستشكل نقطة بداية لمرحلة عمليّة يرجّح أن يكون موضوعها النازحون السوريون في لبنان.

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