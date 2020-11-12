لم يطرأ أي تطور ايجابي على الملف الحكومي

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الديار: لم يطرأ على الملف الحكومي أي تطور ايجابي يؤشر الى امكانية تجاوز العقبات التي برزت مؤخرا وأعاقت مسار التأليف.

وتتطلع الاوساط المسؤولة الى زيارة الموفد الفرنسي مستشار الرئيس لشؤون الشرق الادنى وشمالي افريقيا باتريك دوريا الذي ينتظر ان يجري اليوم محادثات مع رؤساء الجمهورية والمجلس والحكومة بالاضافة لرئيس الحكومة المكلف وعدد من القيادات السياسية، وذلك لمتابعة الوضع اللبناني عن كثب لا سيما مسار تأليف الحكومة المتعثر وسبل الدفع به الى الامام من اجل حسم الملف الحكومي باسرع وقت ممكن قبل انعقاد مؤتمر دعم لبنان المنوي عقده في باريس بمبادرة من الرئيس ايمانويل ماكرون في اواخر هذا الشهر.