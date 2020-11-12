الديار: الحريري يتمسك بتسمية وزراء مسيحيين

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قال مصدر سياسي بارز لـ«الديار» ان المراوحة في عملية تأليف الحكومة لا تزال هي السائدة في ظل غياب الحلول للعقد التي تواجه التأليف.

واوضح ان هناك عقدتين اساسيتين:

1- حسم حقيبتان او ثلاث كان جرى الاتفاق على توزيعها ثم اختلف الرئيسان على كيفية اسقاط الاسماء عليها.

2- من او كيف تتم تسمية الوزراء المسيحيين لبعض الوزرارات المهمة والاساسية والحساسة مثل الداخلية والطاقة.

وتتهم مصادر في التيار الوطني الحر الرئيس الحريري بأنه يحاول التمسك بأن يكون شريكاً حاسماً في تسمية وزير الداخلية المسيحي ...

وتشير الى ان الحريري يريد التدخل ايضا في تسمية وزراء مسيحيين لوزارات اخرى مثل وزارة الطاقة.