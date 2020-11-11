حمدان يعلق على التعثر في التدقيق الجنائي

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تعليقاً على التعثر في التدقيق الجنائي، كتب العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون على مواقع التواصل الاجتماعي:

مافيات الدواء، النفط، المولدات، كارتيل الصرافين لصاحبه عصابة المذهبجية الحاكمة، حزب المصارف، الكسارات، النفايات، الاعلاميين والمستشارين المرتزقة على لوائح رياض السرية ..

كوادر تبييض الاموال المستترة بالسرية المصرفية على امتداد الجغرافية اللبنانية ..

مذهبجية الفساد والإفساد في الادارة الرسمية، ومن يدمر لبنان مالياً واقتصادياً

اعتقلوا رياض سلامة و حققوا تحقيقاً جنائياً و ليس التدقيق التفنيصة ..