شمعة الوطنية "الرئيس ميشال عون"... (بقلم كلير كفروني)

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وطني في خريفٍ ينتظر أن يمرَّ الشتاءُ الذي لا ينتهي ولم يأتِ بعد...

وطني يغرق في ضباب المصالحِ والتّبعية، يقبعُ في خلايا الطّمع العصبية....

لا تُهلّلوا لخارجٍ لا يهمّه سوى العبيد، لا تفرحوا بداخلٍ يهلّل لخارجٍ عساه يحصلُ على الفتاتِ من جديد...

هل يكون وطني مدفنَ الوطنية ومرعى للأيادي التي دفعتْهُ الى الظلام منذ عقود؟

لماذا تُطفأُ شمعةُ الوطنيةِ في وطنِي كلّما اشتعلت وتمسّكت بوطنيتها، بحدود وطنها الثمين، بهوائه ،بذرّة من ذرات ترابه بنقطة من مياهه، او بجزء من جُزيئات كرامته؟

قدْ حُفر مجدُ وطني بين الأوطان في السّماوات، وهناك من لا يهتمّ الاّ بقوقعةٍ طائفيةٍ ونزعةٍ شخصيةٍ... اقتسمتُم ثياب وطني بعدما عذبتموه...

يسعونَ لانهاءِ كلّ نفسٍ حقيقية ومتى اشتمّ العالم رائحة الضميرِ في وطني، يتّحدون معاً لتقويضِ البناء...

شعبٌ فاسدٌ يدينُ الشّرفاء، قومٌ ظالمٌ ينادي بالحريّة والعدالة وهو ينحرُهما... بالوطنية والقضية وهو يحفر قبرهما...

وانتِ يا شمعة الوطنيّة، أضيئي مهما عصفت الزوابع من حولكِ... قدرُكِ ان تضيئي وطنيّةً ومواطنيّةً في وطنِ الياقوت والارجوان وانْ تصرخي "كلّا" في وجهِ كلّ من لا يريد لبنان.