عاجل - بعد اعلان الاقفال العام... قراران لوزير التربية

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صدر عن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال قرارا يحمل الرقم 536/م/202, يتعلّق بتنظيم التعلم عن بعد خلال فترة الاقفال العام للعام الدراسي 2021/2020 في المدارس والثانويات الخاصة والمدارس والثانويات الرسمية لدوام قبل الظهر وبعده.

ان وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 198 تاريخ 13/05/2020 المتعلق بإعلان التعبئة لمواجهة انتشار فيروس كورونا ومفاعيله

بناء على المرسوم رقم 1929 تاريخ 03/09/2020 المتعلق بتمديد اعلان التعبئة العامة

بناء على قرار المجلس الأعلى للدفاع الصادر بتاريخ 10/11/2020 والمتعلق بالاقفال العام

اعتبارا من 14/11/2020 ولغاية صباح يوم الاثنين الواقع فيه 30/11/2020،

واستنادا الكتاب الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء رقم 2191/م ص تاريخ 10/11/2020 حول الإغلاق الكامل اعتبارا من 14/11/2020 ولغاية صباح يوم الاثنين الموافق فيه 30/11/2020,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 17/03/2020 المتعلق باحتساب ساعات التعلم عن بعد ساعات تدریس فعلية للمتعاقدين وكتاب الإمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 4/11/2020 حول موافقة رئيسي الجمهورية والحكومة على مباشرة عمل المتعاقدين للتعليم حضوريا وعن بعد للعام الدراسي 2021/2020،

وبسبب الحاجة إلى خدمات عاملي المكننة والمتعاقدين في أعمال التعلم عن بعد والمستخدمين في الحفاظ على النظافة، وبسبب الأوضاع الصحية والاجتماعية الصعبة، وبسبب الظروف الاستثنائية

بناء على اقتراح المدير العام للتربية,

يقرر ما يلي:

المادة الأولى: انسجاما مع مقرارات الإقفال العام، تتقل المدارس والثانويات الرسمية والخاصة ويعلق العمل بالتعلم الحضوري ضمن برنامج التعلم المدمج اعتبارا من

11/11/2020 ولغاية صباح يوم الاثنين الواقع فيه 30/11/2020 في المدارس والثانويات الرسمية لدوام قبل الظهر وبعده، وفي المدارس والثانويات الخاصة

المادة الثانية: يستبدل التعلم المدمج بالتعلم عن بعد خلال فترة الاقفال في المدارس والثانويات الرسمية والخاصة.

المادة الثالثة: يستمر العمل في المدارس والثانويات الرسمية ببرنامج التدريس الأسبوعي الكامل المحدد في هذا الشان وفق الجدول الملحق بالمرسوم رقم 97/10227 ويعلق العمل بتقسيم الشعب إلى مجموعات وتعتمد الشعبة مجموعة واحدة.

المادة الرابعة: في تنظيم احتساب الساعات والأجور خلال فترة الاقفال في المدارس والثانويات الرسمية يحتسب عمل عاملي المكننة، والمتعاقدين ، والمستخدمين، والفريق المتعدد الاختصاصات، والمربين المختصين في المدارس والثانويات الرسمية على الشكل الآتي:

اولا: فيما يتعلق بفريق العمل المتعدد الاختصاصات في المدارس الدامجة يحتسب أجر ساعات المواكبة عن بعد التي ينفذها فريق العمل المتعدد الاختصاصات في المدارس

الرسمية الدامجة ساعات عمل فعلية. أما بخصوص الأخصائيين في التربية التقويمية أو التربية المختصة ، فتحسب ساعات مواكبتهم ساعات عمل فعلية اسوة بباقي المتعاقدين، ويطلب من مدير المدرسة الثانوية ارسال جداول الساعات المنفذة فعليا إلى المراجع المختصة في الوزارة وفق الأصول المعتمدة.

ثانيا: فيما يتعلق بعاملي المكننة في المدارس والثانويات الرسمية ينجز عامل المكننة في المدر الثانوية خلال فترة الاقفال ما يطلبه منه المحير من أعمال ومهام، ويتابع عن بعد جميع مستلزمات تطبيق برنامج SIMS، وكذلك مستلزمات تأمين التواصل الالكتروني بين الأساتذة والمعلمين وتلامذتهم، بما في ذلك تقديم معرفته وخبرته الالكترونية لضمان حسن تنفيذ خطة التعلم عن بعد ويستحق له الأجر اليومي وفق جدول استخدامه المعتمد منذ بداية العام الدراسي اذا ما قام بكامل دوامه اليومي.

ثالثا : فيما يتعلق بمستخدمي الخدمة والنظافة في المدارس والثانويات الرسميةيحضر مستخدمو الخدمة والنظافة إلى المدرسة الثانوية قبل انتهاء فترة الاقفال بيومين القيام بأعمال نظافة البناء ومنشأته وتجهيزاته بغاية استقبال التلامذة بعد انتهاء الاقفال. ويحتسب لهم اضافة الى هذين اليومين أجر يومي عمل عن كل اسبوع خلال فترة الاقفال ويستمر المدير في تسديد الاشتراكات لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لما هو محدد، من دون تعديل، حفاظا على حقوقهم.

المادة الخامسة: تعتمد مسارات التعلم عن بعد في المدارس والثانويات الرسمية وفق ما يلي:

المنصات الإلكترونية والتطبيقات المجانية وأي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي ويعتمد التواصل التفاعلي بين المعلم والمتعلم.

التعلم عبر الوسائل التقليدية أو الإلكترونية دون تفاعل مع التلامذة.

المادة السادسة: اجراءات متابعة تنفيذ المسارات وآلية احتساب حصص التدريس في المدارس والثانويات الرسمية:

1- يتولى المنسقون في حال وجودهم، أو النظار متابعة ما يقوم به المدرس الأستاذ / المتعاقد في إطار تعليم التلامذة، ويعدون تقارير أسبوعية للمدير حول مجمل الأعمال المحققة مع عناوين الدروس والأنشطة المنجزة، بالإضافة إلى عدد الساعات المنفذة في كل مادة وفي كل صف، ويكلف جهاز الارشاد والتوجيه في المديرية العامة للتربية متابعة التعلم عن بعد في المدارس والثانويات الرسمية.

٢- يتابع مدير المدرسة الثانوية الرسمية عمل المدرسين / الأساتذة المتعاقدين مباشرة ومن خلال التقارير الأسبوعية المقدمة من المنسقين والنظار المكلفين متابعة تنفيذ مسارات التدريس، وذلك بهدف التثبت من تنفيذهم أعمال التدريس وكذلك تقييم أدائهم وإنتاجيتهم وبالتالي اتخاذ التدابير اللازمة للمعالجة بما في ذلك التواصل مع المرشدين التربويين حسب مادة الاختصاص عند الحاجة.

٣- يعد المدير جدولا بالساعات المنفذة لكل مدرسا أستاذ / متعاقد مستندة على قاعدة احتسابها وفق جدول توزيع الدروس الأسبوعي المقرر سابقا كحصص تدريس فعلية في حال نفذ المدرس / الأستاذ/ المتعاقد مجمل المهام المندرجة ضمن كل مصار تعلمي، أما في حال تنفيذها جزئيا، فيعود للمدير بالتنسيقة و/ أو الناظر الاتفاق على تحديد عدد الساعات المستحقة الأجر.

المادة السابعة: يقوم مدير المدرسة الثانوية الرسمية اتخاذ ما يلزم لتفعيل الاشتراك بالشبكة الانترنت التأمين التواصل المستمر والسريع.

المادة الثامنة: يبلغ هذا القرار من يلزم%.

كما صدر عن الوزير قرارا ثانيا يحمل الرقم 32/م/2020, يتعلق حول دوام العمل في المديريات العامة والمديرية الإدارية المشتركة في وزارة التربية والتعليم العالي

انسجامة القرار المجلس الأعلى للدفاع الصادر بتاريخ 10/11/2020 والمتعلق بالإقفال العام اعتبارا من 14/11/2020 ولغاية صباح يوم الاثنين الواقع فيه 30/11/2020، على أن يستثنى من ذلك ما تقتضيه ضرورات العمل في الوزارات والإدارات العامة،

واستنادا لكتاب الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء رقم 2191/م ص تاريخ

10/11/2020 حول الإغلاق الكامل اعتبارا من 14/11/2020 ولغاية صباح يوم الاثنين الموافق فيه 30/11/2020،

وحرصا على تأمين انجاز ما هو ضروري مع مراعاة مبدأ السلامة العامة،

أولا: يعتمد مبدأ المداورة القائم على مبداي العدالة والمساواة لتأمين حضور يومي الأحد المديرين أو رؤساء الوحدات الإدارية في أي من المديريات العامة والمديرية الإدارية المشتركة والمناطق التربوية في وزارة التربية والتعليم العالي وذلك للعمل على:

متابعة التعلم عن بعد وفق التعاميم المتعلقة به.

توقيع طلبات الاستشفاء للمدرسين والأساتذة والمديرين.

متابعة الأمور الإدارية الضرورية والطارئة.

ثانيا: فيما يتعلق بالمتعاقدين والمستخدمين على حساب صناديق التعاضد في وزارة التربية والتعليم العالي والوحدات الإدارية التابعة لها ( ثانوي ومناطق تربوية) يتولى رئيس كل وحدة تنظيم عملهم ( حضورة أو عن بعد) وفق ما تسمح به القرارات الصادرة بهذا الشأن وترسل جداول دوامهم إلى المراجع المختصة في الوزارة وفق الأصول المعتمدة.