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بيان لنقابة عمال المخابز.. ما جديد الطحين؟

11
NOVEMBER
2020
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استغربت نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان، في بيان، توزيع المساعدات التي تقدم الى لبنان وخصوصا الطحين، على الافران، بدلا من ان توزع لمستحقيها من المتضررين والفقراء والمحتاجين. مشيرة الى “ان اتحاد اصحاب المخابز والافران، وعبر بيان له، اعلن رفضه التام لاستلام هذا الطحين تحت اي شعار، خصوصا وان هذه الهبة لصالح الشعب اللبناني المتضرر وطالب المسؤولين المعنيين بالعمل على توزيع هذه الهبة مباشرة على المواطنين في مختلف المناطق اللبنانية”.

وسألت النقابة المعنيين وفي مقدمهم وزير الاقتصاد، “لماذا لم يتم توزيع هبات الطحين على المتضررين والمحتاجين والفقراء في المناطق اللبنانية، خصوصا أهالي القرى التي هي اكثر فقرا وحاجة، ونحن في بداية فصل الشتاء والبرد القارس وامام ضائقة اقتصادية، فالاهالي ما زالوا يعجنون الطحين ويخبزون في بيوتهم، واغلبهم رغيف الخبز قوتهم اليومي”.

وأشارت الى ان “الكمية الهائلة من الطحين التي قدمت كمساعدات من الشعب العراقي الشقيق الى الشعب اللبناني، نراها في مستودعات لا تليق بتخزينها ولا بغيرها من المواد الغذائية واصبحت عرضة للحشرات وتسريب مياه الشتاء”.

وناشدت الدولة “الاخذ في عين الاعتبار ما جرى من فضائح وويلات على الشعب اللبناني الفقير”.

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