المدير العام لرئاسة الجمهورية : أنطوان حداد طلب مسائل غير دستورية وكان يضغط للسير بها خلافاً للأصول والأنظمة المرعية

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اصدر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير البيان الاتي:

نشرت وسائل اعلامية خلال اليومين الماضيين مقابلات وتصريحات للمستشار السابق للعلاقات العامة لفخامة رئيس الجمهورية السيد أنطوان حداد تناول فيها مواضيع عدة من بينها مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية ونقاط أخرى مرتبطة بها، وقد اتى على ذكري اكثر من مرة في معرض كلامه عن هذه الموضوع.

إزاء هذا الامر يهمني التأكيد على ان السيد حداد عمد خلال فترة وجوده في رئاسة الجمهورية وتعاطيه في ملف ترسيم الحدود البحرية الى طلب مسائل غير دستورية وغير قانونية وكان يضغط للسير بها ويصر عليها خلافا لكل الأصول والأنظمة المرعية الاجراء الامر الذي دفعني الى اقتراح رفض مخالفة القوانين والدستور لاسيما وان توجيهات رئيس الجمهورية وقراراته لم تكن تأتلف مع ما كان يطلبه السيد حداد من مسائل غير قانونية وغير دستورية.

فاقتضى التوضيح.