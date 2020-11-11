مشرفية: التجارب الدولية للحلول السياسية لعودة اللاجئين غير مشجعة

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أعلن رئيس الوفد اللبناني الى المؤتمر الدولي لعودة اللاجئين في دمشق وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الاعمال رمزي المشرفية، "ان الحكومة اللبنانية أقرت خطة لعودة النازحين تتوافق مع المعايير الدولية وتضمن حق النازح بالعودة محفوظ الكرامة بالتنسيق مع الدولة السورية ورعاية المجتمع الدولي".



وأكد المشرفية "ان العودة التلقائية مستمرة وتجري بتعاون وتنسيق بين الامن العام اللبناني ونظيره السوري، وتراجعت نسبتها بسبب فيروس كوفيد 19".



ورأى ان "التجارب الدولية للحلول السياسية لعودة اللاجئين غير مشجعة".