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رجالات الوطن فخامة الرئيس العماد ميشال عون (بقلم الدكتور عبدالعزيز حمود)

11
NOVEMBER
2020
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هو صاحب المسيرة النضالية الطويلة منذ كان ضابطا في الجيش اللبناني. وصاحب النفس الوطنية في تدوير زوايا السياسة في لبنان.وصاحب الكلمة الحرة والعفوية.غمس عمله في مداد الوطنية وعبق اريج لبنان.بقي عصيا منيعا على الإغتيال السياسي.لم يتعرض رئيس جمهورية لبناني منذ تأسيس دولة لبنان الكبير إلى حملة ممنهجة من المحاربة ومحاولة الإلغاء مثلما تعرض له فخامة الرئيس العماد ميشال عون.يمتاز بقدرة وحنكة عالية لا يستهان بها على الجدال،لتثبت لك الايام بعدها أن الحق كان مع ميشال عون.يعتبر حب لبنان والوحدة الوطنية ملح الحياة ورزق حلال.رفض البقاء في الخارج وأبى إلا أن يكون مع أهله وشعبه.وهو إذا مرت السنون إزداد عدد محبيه والمعحبين به.
 
هو صوت العقل والضمير في عز الأزمات السياسية والإجتماعية في حين دار كثيرون رؤوسهم وظهورهم للبنان كرها وحقدا.هو رئيس ورقة تفاهم  كنيسة مار مخايل التي حمت  لبنان وشعبه.جال على عواصم العالم متحدثا عن أحقية لبنان في إسترجاع كامل أراضيه،وأحقيته في إستخراج نفطه من مياهه الإقليمية.إنفتح على كافة الافرقاء في لبنان وإعتبر أن وحدتنا الداخلية اساس خلاصنا.إعتبر موقع رئاسة الجمهورية موقعا لعزة وكرامة لبنان. قام بزيارة قرى ومدن لبنان كافة متحدثا عن ضرورة عودة الجميع إلى قراه ومدنه لتثبيت الوحدة الوطنية والسلم الأهلي.هو الرجل الوطني الذي أطلق مواقفه التاريخية ووقوفه إلى جانب المقاومة دفاعا عن لبنان إبان الحرب الإسرائيلية على لبنان عام ٢٠٠٦ في الوقت الذي كان فيه  طيران العدو الإسرائيلي يحلق فوق منزله.
 
دعى إلى محاسبة الفاسدين وتأسيس دولة مدنية أساسها العدل والمساواة.إعتبر إن القوة الحقيقية لأي طرف سياسي تكمن في وطنيته أولا وآدميته.هو الذي أطلق حملة لإستعادة الجنسية اللبنانية.إننا في لبنان نقف معكم وخلفكم دفاعا عن وطننا الغالي لبنان كما اننا نرى فيكم العزيمة والصدق لبلسمة جراح الوطن.
 
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