وهبه في مؤتمر عودة النازحين: لتأمين عودتهم الآمنة وعدم ربطها بالحل السياسي

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اشار وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبة الى انه يشكر روسيا لما تقوم به من جهود لانهاء الازمة السورية ومبادرتها لاعادة النازحين السوريين، وياتي المؤتمر اليوم لاعادة تفعيل هذه المبادرة، ولبنان يامل ان يعود السلام والطمأنينة الى كافة الربوع السورية، خاصة وان القسم الاكبر من الاراضي السورية يتمتع بالامن والسلام، ويجب علينا الاقرار بان العامل الاساسي لعدم حل ازمة النزوح السوري غياب الارادة الدولية الجامعة.

ولفت وهبة في مؤتمرة عودة النازحين السوريين في دمشق، الى ان لبنان يعاني منذ بداية الازمة السورية بعد اقفال الحدود، كما ان تواجد مليون ونصف مليون نازح سوري ساهم في زيادة الاعباء على بلدنا مما اثر دون شك على النموذج الذي يمثله لبنان، خاصة واننا نستقبل نصف مليون فلسطيني منذ 7 عقود.



ودعا لتامين العودة الامنة والتدريجية للنازحين الى المناطق التي تنعم بالامن والاستقرار وعدم ربط العودة بالحل السياسي، ولبنان يناشد المجتمع الدولي لمساعدة الحكومة لتطبيق الخطة التي اقرتها لاعادة النازحين.