كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟

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تتمركز كتل هوائية رطبة وباردة فوق منطقة الحوض الشرقي للمتوسط وذلك يؤدي الى طقس متقلب ممطر احياناً مع أمطار محلية اليوم ليعود الاستقرار التدريجي غدا فيما الحرارة مستقرة نسبياً.

طقس اليوم الأربعاء على الشكل التالي:

1- الحرارة ساحلاً بين 19 و 25 درجة، بقاعا بين 9 و 22 درجة وعلى ال 1000م بين 12 و 19 درجة

2- غائم جزيا الى غائم مع احتمال 60??? لأمطار رعدية متفرقة.

3- الرياح غربية 20 الى 30 كم/س

4- الرطوبة 80?? ساحلا

5- الضغط الجوي 1018 hpa

6- الرؤية جيدة تسوء جبلاً

7- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه 27 درجة.

طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

الخميس: طقس خريفي متقلب قليلا غائم جزئيا مع احتمال امطار خفيفة محلية بنسبة 30?? والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ساحلًا بين 18 و 24 درجة، بقاعاً بين 9 و 20 درجة وعلى الـ 1000م بين 12 و 19 درجة.

الجمعة: طقس خريفي مستقر وجميل والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ساحلًا بين 18 و 25 درجة، بقاعاً بين 9 و 20 درجة وعلى الـ 1000م بين 12 و 19 درجة.