هذا ما سيَحصَل اعتباراً من السبت

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أكدت مصادر أمنية عبر "الأنباء" تشدّد القوى الأمنية بـ"اتّخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تقيُّد المواطنين بمعايير الوقاية، كإقامة الحواجز، وتنظيم محاضر ضبط، كما وتسيير دوريات على المؤسّسات المستثناة من الإغلاق للتأكد من احترامها الإجراءات الوقائية"، إلّا أن القرار النهائي بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها سوف يصدر عن وزير الداخلية والبلديات لاحقاً.



وتمنّت المصادر على المواطنين، "التحلّي بالوعي والإلتزام بالوقاية في فترة التعبئة العامة من أجل إنجاح الإقفال، والتخفيف من أعداد الإصابات، كما وإراحة الأطقم الطبية والمستشفيات من أجل تجهيز أسرّة جديدة"، داعيةً الجميع إلى "التقيّد رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، لأن الصحة هي الأساس، وهي مهددة".