موفد فرنسي لتحريك "المبادرة"

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يصل الى لبنان عصر اليوم مستشار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لشؤون الشرق الأدنى باتريك دوريل الى بيروت، في زيارة وصفت بأنّها تتصل بجديد التطوارت على الساحة اللبنانية من مختلف جوانبها الحكومية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونتائج الوساطة الفرنسية، من باب الحرص على تنفيذ خريطة الطريق الى الحل، والتي تقول بالتشكيلة الحكومية المستقلة والحيادية بعيداً من الانتماء الحزبي لأعضائها، قبل الانتقال تلقائياً الى المراحل الاخرى، وخصوصا تلك التي تتصل بمعالجة الوضع النقدي والمالي، بعد تعثر الخطوات الموعودة لإنعاش الحركة الاقتصادية والمالية، والتي زاد من خطورتها حجم انتشار جائحة الكورونا.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية»، انّ الموفد الفرنسي سيلتقي كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب والرئيس المكلّف تشكيل الحكومة العتيدة ومجموعة من القيادات السياسية والحزبية التي على صلة بالإتصالات الجارية لتشكيل الحكومة، ومن بينها كل من رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط ورؤساء احزاب اخرى، كان للرئيس الفرنسي لقاءات معهم خلال زيارتيه الاخيرتين للبنان.