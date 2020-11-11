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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 11 تشرين الثاني 2020

11
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الأخبار: جنون في البيت الأبيض
مفاوضات الترسيم: لبنان إلى ما بعد حيفا؟
الإقفال أسبوعين: المواجهة الفاصلة مع «كورونا»

 

 

 

الديار: مسار تشكيل الحكومة يتعقد: ما بعد العقوبات على باسيل ليس كما قبله
حزب الله للديار: نأخذ معلومات توجيه ترامب ضربة عسكرية لمحور المقاومة بجدية وحذر
الموفد الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل في بيروت للتأكيد على المبادرة الفرنسية

 

 

 


نداء الوطن: دوريل يعاين "كربجة" التأليف والعين على نصر الله اليوم
الإقفال... "فرمان" بلا خطط

 

 

 

اللواء: قرار الإقفال الكامل يقتصر علی التربية والإدارة والقطاع التجاري!
موفد ماكرون في بيروت اليوم.. وبومبيو في المنطقة لخلط الأوراق بما فيها لبنان

 

 

 

النهار: احتواء فرنسي للتأزم... ولبناني للانتشار الوبائي

 

 

 


الجمهورية: لا تشكيل ولا إعتذار

 

 

 

البناء: الأسد يفتتح اليوم مؤتمر النازحين… ومشرفيّة في دمشق… وكلمة لوهبة في الافتتاح
واشنطن خسرت الجولة مع باسيل... ومحاولة للترميم بعقوبات لنفي التسييس / دوريل في بيروت... والإقفال السبت... والحكومة مجمّدة... ونصرالله يتحدّث اليوم

 

 

 

the daily star: French envoy to plead for swift govt formation

 

 

 

l'orient le jour: Les raisons qui poussent Bassil à ne pas rompre avec le Hezbollah

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