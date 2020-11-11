عناوين الصحف ليوم الأربعاء 11 تشرين الثاني 2020

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الأخبار: جنون في البيت الأبيض

مفاوضات الترسيم: لبنان إلى ما بعد حيفا؟

الإقفال أسبوعين: المواجهة الفاصلة مع «كورونا»

الديار: مسار تشكيل الحكومة يتعقد: ما بعد العقوبات على باسيل ليس كما قبله

حزب الله للديار: نأخذ معلومات توجيه ترامب ضربة عسكرية لمحور المقاومة بجدية وحذر

الموفد الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل في بيروت للتأكيد على المبادرة الفرنسية



نداء الوطن: دوريل يعاين "كربجة" التأليف والعين على نصر الله اليوم

الإقفال... "فرمان" بلا خطط

اللواء: قرار الإقفال الكامل يقتصر علی التربية والإدارة والقطاع التجاري!

موفد ماكرون في بيروت اليوم.. وبومبيو في المنطقة لخلط الأوراق بما فيها لبنان

النهار: احتواء فرنسي للتأزم... ولبناني للانتشار الوبائي



الجمهورية: لا تشكيل ولا إعتذار



the daily star: French envoy to plead for swift govt formation

l'orient le jour: Les raisons qui poussent Bassil à ne pas rompre avec le Hezbollah