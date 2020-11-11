أسرار الصحف ليوم الأربعاء 11 تشرين الثاني 2020

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نداء الوطن: خفايا

لوحظ في الآونة الأخيرة تكثيف مسؤول أمني نشاطاته، ويؤكد مقربون منه أنّ حركته تأتي بهدف "مواكبة المرحلة الدقيقة" ولا أهداف سياسية لها كما يروج بعض خصومه.

أكد أحد قياديي 8 آذار في مجلس خاص أنّ الحكومة الجديدة وضعت في "صندوق مقفل" ولن يتم الإفراج عنها عما قريب.

تعتبر مصادر عونية أنّ السبب الوحيد خلف نقمة المستشار طوني حداد على رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل يتصل بعدم الاستجابة لرغبته في أن يكون ضمن الوفد المفاوض على الترسيم.



اللواء: أسرار

همس

خلافاً، للأجواء الشاقة، واليائسة، ثمة من يتحدث في الكواليس عن تقدّم بالمقاربات الجديدة لتأليف الحكومة..



غمز

ترددت معلومات عن اتصالات جرت مع دولة تشهد مؤتمراً يعني نازحيها، واتفق على رفع مستوى المشاركة إلى رتبة وزير!



لغز

يضغط «اللوبي اللبناني» في الولايات المتحدة، لعدم رفع العقوبات عن قيادي مسيحي بارز..