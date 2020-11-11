نداء الوطن: العين على السيد نصر الله اليوم

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نداء الوطن: حكومياً، مزيد من الأجواء السوداوية و"الأمور تدور في حلقة مفرغة"، وفق تعبير مصدر مواكب لملف التأليف.

وأسف المصدر لكون "الأخذ والرد لا يزال يدور حول حقيبتي الدفاع والداخلية بالتوازي مع إصرار الحريري على أن تكون له الكلمة في تسمية الوزراء المسيحيين"، ليخلص إلى التأكيد على أنّ "الجميع بات يمارس سياسة تقطيع الوقت بانتظار وصول موفد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باتريك دوريل (مساء اليوم) لعله يحمل معه مبادرة ما لتحريك الجمود الحكومي، مع العلم أنّ أي تحرك خارجي داعم للتأليف سيبقى محكوماً بالفشل إذا لم تتوفر له إرادة داخلية بالحل".

وتتجه الأنظار اليوم إلى إطلالة الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله لرصد نظرته إلى مفاعيل العقوبات الأميركية على ملف الحكومة.