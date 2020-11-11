القوات : عدم اجراء الانتخابات النيابية عام 2022 خط احمر

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الديار: اكدت القوات اللبنانية انها لن تتراجع عن التمسك بحكومة اخصائيين مستقلين لانقاذ لبنان من الازمة ومن يقول ان طروحات القوات مثالية ذلك لانها لم تخضع ولم تسلم للامر الواقع الذي يظهر ان المحاصصة هي السائدة في مسار تشكيل الحكومة.

اما تشكيل حكومة تتشارك فيها الاحزاب لو بطريقة غير مباشرة فنكون عدنا «عود على بدء» لجهة ولادة حكومة متشابهة للحكومات السابقة التي اوصلت لبنان الى هذه الازمة المالية والاقتصادية غير المسبوقة.

وحول الانتخابات النيابية المبكرة التي تطالب بها القوات، اشارت مصادر القوات اللبنانية للديار ان حزبها يدرك ان فريق الاكثرية الحاكمة يرفض هذا المطلب لانه يعلم ان هذا الامر سيؤدي الى خسارته الاكثرية النيابية خاصة في هذا التوقيت بالذات.

وتابعت المصادر ان الاكثرية الحاكمة لكانت تجاوبت مع مطلب الانتخابات النيابية المبكرة على اثر انتفاضة شعبية بدلت في مزاج الرأي العام اللبناني ولكن رفضها يدل على انها تخاف مواجهة ارادة الناس بالتغيير وفي صناديق الاقتراع.

واضافت المصادر القواتية انها على دراية بان هذا الفريق الحاكم اذا تمكن سيحاول تمديد المجلس النيابي في 2022 لانه لا يريد تغيير الاكثرية النيابية التي بحوزته. من هنا، اعلنت القوات اللبنانية ان اي تمديد للمجلس النيابي هو خط احمر لانه يتعارض مع مبدأ الديمقراطية وتداول السلطة وسنخوضها مواجهة مفتوحة على هذا المستوى ومع الرأي العام اللبناني.

على صعيد اخر اكدت القوات اللبنانية ان لديها رهانا واحدا وهو على صناديق الاقتراع والتغيير بواسطة ارادة الناس ام الكلام عن رهان القوات على ضربة اميركية أو اسرائيلية على ح ز ب الله لافساح المجال امام الدكتور سمير جعجع لرئاسة الجمهورية هو كلام عار عن الصحة ومن يقول هذا الكلام يريد ان يحرف الانظار عن فشل الاكثرية الحاكمة في استشراف وصول الامور الى هذا الدرك.