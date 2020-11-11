الديار: مسار تأليف الحكومة عسير

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الديار: اكدت اوساط مطلعة ان ولادة الحكومة باتت عسيرة الا في حالة واحدة وهي توصل الجميع الى معادلة جديدة وهي ان يدخل الرئيس سعد الحريري الى السراي الحكومي ولكن بحفظ ماء وجه، ان لا يكون على رأس حكومة تكنو-سياسية واضحة.

وأشارت الى أن مسار تشكيل الحكومة عسير بسبب وجود الشروط والشروط المضادة التي تلعب دورها في عرقلة التأليف لافتة الى ان الخلاف على اسماء الوزراء وعلى الحقائب السيادية و«الدسمة والوازنة ». وهذه الوزارات التي يطلق عليها انها وزارات وازنة هي الوحيدة التي بقي فيها مال للقيام باي مشاريع.