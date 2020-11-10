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عون في لقاء مع تيار قضاء جبيل: الحكومة حاجة ملّحة بمعزل عن كل التعقيدات الخارجية ونترقّب خيارات الإدارة الأميركية الجديدة لا سيّما في سياسة العقوبات المتّبعة في المنطقة ولبنان

10
NOVEMBER
2020
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جمع لقاء حواري عبر تطبيق "zoom" النائب الان عون بهيئة قضاء، مجلس قضاء وهيئة طلاب التيار الوطني الحرّ في قضاء جبيل.

استهل اللقاء بكلمة للنائب عون عرض فيها الأوضاع الاقتصادية والأمنية في لبنان وتأثير نتائج الانتخابات الأميركية على الوضع في المنطقة وفي لبنان تبعه حوار مع الحاضرين.

وتطرّق عون الى سياسة العقوبات التي تنتهجها الإدارة الأميركية والتي كان آخرها على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، فأكّد أن هذه السياسة المتّبعة تطوّر يلقي بثقله على الحياة السياسية في لبنان ويتطلّب ترقّب الى أي حدّ ستؤثر على المسارات فيه، خاصة اذا ما استمرّت أو توسّعت مع الإدارة الجديدة في المرحلة المقبلة.

وفي الملف الحكومي، إعتبر النائب عون أن الحكومة حاجة ملّحة بمعزل عن التعقيدات الخارجية وأثنى على المشاورات الدائرة بين فخامة الرئيس ميشال عون ودولة الرئيس سعد الحريري وأمل أن يتم تشكيل فريق عمل منتج وفاعل ضمن إطار الحفاظ على الميثاقية وانتقاء أسماء تريح جميع الأطراف.
وشدّد على وجوب الإسراع في التشكيل لان الوضع الراهن بحاجة لمن ينفّذ ورقة الإصلاح سريعاً وينال ثقة الخارج والداخل وليس الغرق في التجاذبات التقليدية المعهودة.

وأكّد ان أولوية المرحلة القادمة تبقى مالية واقتصادية بامتياز وعلى القوى السياسية أن تلتزم بالورقة الاصلاحية التي وضعت في قصر الصنوبر ضمن المبادرة الفرنسية للرئيس ماكرون، وأن تنهي الحكومة العتيدة في أقرب وقت المفاوضات مع صندوق النقد بأفضل الشروط للبنان وأن يعقد المؤتمر الدولي الموعود لمساعدة لبنان على إعادة إعمار المرفأ وأجزاء بيروت التي دمّرت بإنفجار ٤ آب.

وحول تطوير النظام، اعتبر عون ان هذا أمر ضروري لأن الواقع الحالي أظهر وهن وعجز هذا النظام في أكثر من مكان وإعتبر أنه يجب خلق ظروف تطويره بأول مناسبة وأن اللامركزية هي من آوائل الامور التي يجب تطبيقها.
أما بخصوص الدولة المدنية، فإعتبر عون أن طرحها لا يمكن أن يتحوّل إلى واقع اذا ما اقتصرت على الغاء الطائفية السياسية ولم تشمل توحيد قوانين الاحوال الشخصية والانتقال الى فلسفة المواطنة على حساب الطوائف وهذا أمر ما زال بعيد المنال في ظل تفكير وسلوك طائفي عند القوى السياسية وعند اكثرية الناس بإستثناء نخبة قليلة علمانية، وهذا ما بيّنته الانتخابات النيابية الأخيرة.

وفي الختام أشاد بدور جيل الشباب في التيار الذي يدفع من خلال طوقه للتغيير وحسّه النقدي الى مراجعات ذاتية ضرورية لإنجاح المؤسّسة.

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