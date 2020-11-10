للمتخلفين عن الخدمة الإلزامية.. السفارة السورية تصدر تعليمات

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نشرت السفارة السورية في لبنان عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك” تعليمات خاصة بتسهيل زيارة السوريين المتخلفين عن الخدمة الإلزامية إلى سوريا.

وجاء في التعليمات أنه “يقوم المغترب أو أحد ذويه أو وكيله القانوني بتعبئة استمارة في السفارة مرفقة بصورة عن جواز سفره أو هويته الشخصية، على أن يستغرق الحصول على الموافقة من سوريا ما بين شهر وشهرين”.

ووفق بيان السفارة السورية “يحق للمغترب استخدام الموافقة الصادرة له لزيارة القطر خلال 180 يوما من تاريخ صدور برقية إدارة الهجرة والجوازات ولا يحق له القدوم بعد انتهاء هذه المدة”.

كما “يحق للمغترب الإقامة في سوريا بموجب هذه الموافقة 90 يوما اعتبارا من تاريخ تأشيرة الدخول عن طريق المطار أو المنافذ الحدودية الأخرى”.

ولفتت السفارة إلى أن “هذه التسهيلات لزيارة سوريا للمغتربين السوريين ومن في حكمهم من الفلسطينين المقيمين في سوريا المتخلفين عن الخدمة الإلزامية فقط (ولا يشمل المتخلف عن الخدمة الاحتياطية) وتقدم لمرة واحدة في السنة”.

كذلك أشارت السفارة السورية في لبنان إلى أنه “يسمح للمغترب الذي تجاوز عمره 42 سنة بزيارة سوريا ولمرة واحدة بقصد تسوية وضعه التجنيدي بدفع بدل فوات الخدمة وفق القوانين الناظمة، ولا يجوز للمغترب القدوم إلى سوريا قبل إبلاغه أصولا الموافقة على حضوره”.

وأكدت السفارة أنه “يمكن تقديم طلبات الزيارة المذكورة إلى سوريا مباشرة من خلال وزارة الخارجية والمغتربين أو مكاتبها في المحافظات عن طريق ذوي المكلف أو وكيله القانوني” منوهة إلى أن “رسم المعاملة كاملة بما فيها الاستمارة مجانا”.