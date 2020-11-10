ليال الاختيار خارج الـlbci!

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بعد إستقالة بسام أبو زيد من قناة lbci وإلتحاقه بقناة «العربية الحدث» قبل شهر تقريباً، ولاحقاً إستقالة ريمي درباس من المحطة ثم العودة عن قرارها، يبدو أن موجة الاستقالات لا تزال مستمرة في القناة.



فقد كشفت بعض المعلومات لـ «الأخبار» عن إستقالة ليال الاختيار من lbci بعدما عملت قرابة عامين في نشرات الاخبار والمشاركة في تقديم البرنامج الصباحي «نهاركم سعيد» (يومياً 10:00_ 11:30). وتشير المصادر إلى أن الاختيار تتجّه للإنضمام الى قناة ناطقة بالعربية، ستعلن عنها قريباً. يذكر أن المذيعة اللبنانية كانت قد عملت فترة في قناة otv كمذيعة ومحاورة لحلقات سياسية خاصة، قبل أن تلتحق عام 2018 إلى فريق lbci، ثم أعطيت مساحة في الحوارات السياسية الصباحية.