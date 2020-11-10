لبنان إلى الإقفال العام من يوم السبت

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قرر المجلس الاعلى للدفاع الإغلاق العام في لبنان بدءا من السبت المقبل في ١٤ تشرين الثاني وحتى ٣٠ منه باستثناء المطار للحد من تفشي كورونا.

وكان الرئيس عون حذر في مستهل إجتماع المجلس الأعلى للدفاع من أن الوضع المترتب عن تفشي وباء "كورونا" اصبح خطراً جداً وهناك ضرورة لاتخاذ إجراءات تساعد على احتوائه وتخفيف تداعياته لتمكين المؤسسات الصحية من القيام بدورها في معالجة المصابين.

وأكد الرئيس عون أن "قرار الإقفال الذي سيتخذ سيكون على مستوى الوطن مع مراعاة بعض القطاعات والمصانع والمؤسسات الاستشفائية لتتمكن من القيام بالمسؤوليات الملقاة عليها"، مضيفا: "للتمكن من احتواء الوباء يترتب على المواطنين التجاوب مع الإجراءات التي سوف تتخذ والتزام سبل الوقاية والتعاون مع الجهات المختصة".