ما هي القطاعات المستثناة من قرار الاقفال في لبنان؟!

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اشارت معلومات الOTV ان القطاعات المستثناة من الاغلاق هي:

المطاحن والافران وكل ما له علاقة بتخزين وتصنيع المنتجات الغذائية والزراعية، المصارف، جيش، قوى امن، وزارة الصحة؛ المستشفيات؛ المستوصفات،الNGOS،الضمان، تعاونية موظفي الدولة، صناديق التعاضد وكل ما هو مرتبط باوراق الاستشفاء، وكل ما هو مرتبط بالمرافق الجوية والبحرية والبرية، كهربا لبنان وكل ما هو متعلق بصيانة وتوزيع الكهرباء

الاتصالات، OGERO،ALFA،TOUCH لتأمين الINTERNET.

بالاضافة الى المديرية العامة للنفط، ادارة المنشأة النفطية وكل ما يتعلق بالمازوت والبنزين، كل مصالح المياه، المطبوعات، مصرف لبنان، وكل ما يرتبط بالصناعة والاقتصاد والاستيراد والتصدير، اعضاء السلك الدبلوماسي، القضاة، المحامون وكل ما هو مرتبط بقضايا اخلاء السبيل والنظر والبت بالدعاوى الطارئة، الاعلام، نقل بضائع، DELIVERY، فنادق وشقق مفروشة.