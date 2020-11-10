منصور فاضل: لا نريد العداوة مع الاميركيين لكن استقرار البلد من مبادئ التيار

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رأى نائب رئيس التيار الوطني الحر لشؤون الشباب منصور فاضل السفيرة ان للعقوبات الاميركية طابع سياسي لفك الارتباط مع حزب الله، لافتا الى أن التيار يتفق مع حزب الله بكثير من الامور كما يختلف معه بالكثير من الامور.

واوضخ خلال حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI: "لا نريد العداوة مع الاميركيين بل الصداقة لكن استقرار وامن البلد وتحالفنا بالداخل من مبادئ التيار التي لن يتخلى عنها".

وعن اتفاق معراب، لفت الى أن اساسه دعم رئيس الجمهورية والعهد، قائلا: "حاولنا القيام بانتخابات نيابية سويا"، واضاف: "مستعدون التحدث والتواصل مع كل الاطراف".