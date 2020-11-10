المحامي معكرون: لا علاقة للوزير باسيل بهذه القضية

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صدر عن المحامي داني معكرون بشأن قضية المدعوة لارا منصور وزوجها إيلي سماحة، البيان التالي:



نشب خلاف قضائي بين لارا منصور زوجة إيلي سماحة وموكليني والدتها وأشقاؤها حول مسألة إرثية.



تدخل على إثره المحامي ماجد بويز كوكيل عنها بعد أن خسرت القضية أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان وتم تصديقه من قبل الهيئة الإتهامية .



وعدت وتقدمت بصفتي الشخصية بإدعاء بحقهما بجرم الإفتراء الجنائي وإختلاق الأخبار بهدف الإبتزاز المادي والمعنوي على خلفية إدعائهما بشكوى في الولايات المتحدة الأميركية بجرائم تضمنت تزوير الممتلكات الإرثية العائلية ، قرر على أثره المحامي العام الإستئنافي في بيروت بتوقيف لارا منصور وزوجها إيلي سماحة أمام فرع التحقيق في شعبة المعلومات .



نوضح بهذا الخصوص أن لا علاقة للسيد الوزير جبران باسيل بهذه القضية وهي تقتضي على خلاف إرثي بين أفراد العائلة الواحدة .

وأحتفظ بحقي مجددا" بمقاضاة هذين الشخصين أمام المراجع القضائية اللبنانية والأجنبية .