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إستنكار هيئة كولكو كندا في التيار الوطني الحر للعقوبات الأميركية

10
NOVEMBER
2020
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إن هيئة كولكو كندا في التيار الوطني الحر تستنكر بشدّة ما صدر من إجراءات تعسفية وعقوبات غير مبررة فرضتها وزارة خزانة الولايات المتحدة الأميركية على رئيس تيارنا الوطني الحر النائب جبران باسيل المشهود له بالنزاهة والإستقامة والنضال في سبيل استعادة السيادة اللبنانية ومحاربة جميع أنواع الفساد التي عانت منها مؤسسات الدولة اللبنانية منذ ثلاثة عقود.


إن ما صدر عن وزارة الخزانة الأميركية بحق قائد التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ما هو إلا عبارة عن مجموعة أحكام جائرة كيدية لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى دلائل وبراهين.


لقد أثارت هذه الأحكام الشاذة دهشتنا واستغرابنا لصدورها عن دولة ديمقراطية عظمى لطالما تغنت بحقوق الإنسان والعدالة.


إن قائدنا جبران باسيل مثال لنا جميعا في الوطنية والإنسانية وما قامت به وزارة الخزانة الأميركية كان بمثابة تعرّض سافر لسيادة لبنان وشعبه.

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