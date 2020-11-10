living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

من هو الطبيب الذي طور لقاح كورونا الواعد؟

10
NOVEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

خبراء وأطباء بالعشرات، توقعوا أن يعود العالم في الربيع المقبل الى ما كان عليه قبل "كورونا" المستجد، لأن اللقاح الذي طورته شركتان ألمانية وأميركية، وأعلنوا عنه أمس الأثنين "فاعل بنسبة 90 % في التصدي للفيروس ومنعه من التكاثر في خلايا المصاب" فقد اختبروه على أكثر من 43500 متطوع في 4 دول، ولم تظهر الاصابات الا على 94 منهم، بينهم 85 كانوا مصابون بالفيروس أصلا ولم يتناول الواحد منهم أي جرعة، وفقا لما نقلت الوكالات عن خبراء قاموا بتقييم اللقاح الذي طوّرته شركة BioNTech الألمانية، بالتعاون مع من ستقوم بالانتاج والتسويق بدءا من الشهر المقبل، وهي شركة Pfizer الأميركية.

طبيب تركي، هاجر بعمر 4 سنوات مع أبيه الذي اشتغل في مصنع سيارات "فورد" بألمانيا، هو الذي يقف وزوجته التركية الأصل مثله، وراء تطوير اللقاح الذي أعلنت عنه "فايزر" أمس، ويأملون أن ينقذ العالم من الفيروس الذي استجد وظهر في الصين قبل 11 شهرا "تفرعن" خلالها وفتك وتوحش، فأصاب 50 مليون انسان، قتل منهم أكثر من مليون و260 ألفا بدول ومناطق في كل القارات، ولا يزال فاتكا يبث الرعب للآن.

الطبيب Uğur Şahin ولد قبل 55 سنة في مدينة اسكندرونة، التابعة لمنطقة سورية معروفة باسم "لواء اسكندرون" احتلتها تركيا في 1939 وغيّرت اسمها الى Hatay ili أو "محافظة هاتاي" التابعة بعاصمتها أنطاكية لمحافظة حلب بالشمال السوري أصلا، وفقا لما ألمت "العربية.نت" من سيرته القصيرة في موقع "ويكيبيديا" المعلوماتي. أما زوجته الطبيبة Özlem Türeci فولدت قبل 53 عاما في بلدة Lastrup البالغ سكانها 10 آلاف، والبعيدة في ولاية "سكسونيا السفلى" بالشمال الغربي الألماني 50 كيلومترا عن الحدود مع هولندا.
والدكتورة أوزلم تورجي، هي ابنة طبيب تركي هاجر من اسطنبول الى ألمانيا، ودرست الطب بجامعة Saarlandes في مدينة هامبورغ، حيث تعرفت في مستشفاها الى أوغور شاهين، الذي تخرج من الجامعة نفسها متخصصا بطب الأورام السرطانية، فتزوجا في 2001 وأسسا شركة لتطوير الأدوية سمياها Ganymed Pharmaceuticals واشتهرت على مستوى دولي، ثم اشترتها منهما شركة يابانية بمليار و400 مليون دولار قبل 4 أعوام، بحسب ما ذكرت صحيفة Welt الألمانية.

في تقرير الصحيفة أيضا، أن الزوجين أسسا في 2008 شركة جديدة، هي BioNTech لتطوير أجسام "وحيدة النسيلة ضد السرطان" وبعد 3 أشهر من ظهور الفيروس "الكوروني" بالصين، تكاتفت الشركة في مارس الماضي مع Pfizer لمكافحته عبر لقاح تطعيمي تنتجه حاسما، فاجتهدت شركة الزوجان وطورت واحدا سمته BNT16B2 وهو الذي يأملون أن يعيد العالم الى ما كان عليه قبل "كورونا" المستجد.

اللقاح مصنوع من مواد جينية، معروف نوعها بأحرف mRNA تلخيصا لاسم "مرسال الحمض النووي الريبوزي" الضروري تخزينه في درجة 70 تحت الصفر الجليدية "وهي غير متوافرة في الثلاجات العادية، مما يصعب معه التطعيم في المدارس ودور الرعاية والمصحات العادية".

 

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout