متى سيتوفر لقاح شركة Pfizer ضد كورونا في لبنان؟

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نقل مدير عام مستشفى رفيق الحريري في بيروت فراس أبيض أخبارا جيدة، إذ اعتبر أنّ “النتائج الاولية للقاح الكورونا من شركة PFIZER مشجعة”. وقال: “هنالك اسئلة تطرحها الاوساط العلمية لا زالت بحاجة للاجابة حول مدى فعالية اللقاح في الوقاية من المرض الشديد، او في منع العدوى؟ وغيرها. لكنه من الواضح انه حدث مهم نحو السيطرة على الوباء، وهو ما نحتاجه في لبنان”.



أبيض وفي سلسلة تغريدات عبر حسابه على “تويتر”، أشار إلى أنّ “اللقاح لن يتوفر الا في الربع الثاني من السنة القادمة على احسن تقدير. هذا فيما الوباء يستفحل”. ولفت إلى أنّ “نسبة اشغال اسرة العناية المركزة بلغت 94%. وتعدى معدل وفيات الكورونا اليومي العشرة. وتدل نسبة الفحوصات الموجبة التي تعدت 14% ان الوباء ينتشر من غير رادع”.



وأضاف: “نرى جميعا ان الوفيات ليست محصورة بالمسنين ذوي الامراض المزمنة، بل شملت الشباب، ومن هم في منتصف العمر، وشملت الغني والفقير، ولم توفر حتى الاطباء او الممرضين. بالمعدل الحالي، 10 وفيات في اليوم، هي 3000 في الشهر، او 1800 في ستة اشهر الى ان يتوفر اللقاح. هذا ثمن باهظ”.



ورأى أن “رغم الوضع الاقتصادي الصعب، الاقفال العام لمدة اسبوعين فقط هو اضعف الايمان، واقل المطلوب، اذا اخذنا الارقام بالاعتبار. يجب خفض نسبة الانتشار، والحد من الضغوط على المستشفيات والاطقم الطبية المنهكة. علينا جميعا ان نتساعد لانجاح هذه الخطوة، كي نكبح العدوى، الى ان يصل اللقاح”.