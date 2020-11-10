كورونا... أخبار سارّة وحدث مهم نحو السيطرة على الوباء!

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أشار مدير مستشفى الحريري الجامعي فراس أبيض في سلسلة تغريدات على حسابه عبر تويتر الى أن "بداية، اخبار جيدة. النتائج الاولية للقاح الكورونا من شركة Pfizer مشجعة. هنالك اسئلة تطرحها الاوساط العلمية لا زالت بحاجة للاجابة حول مدى فعالية اللقاح في الوقاية من المرض الشديد، او في منع العدوى؟ وغيرها. لكنه من الواضح انه حدث مهم نحو السيطرة على الوباء، وهو ما نحتاجه في لبنان".

وأضاف: لكن اللقاح لن يتوفر الا في الربع الثاني من السنة القادمة على احسن تقدير. هذا فيما الوباء يستفحل. البارحة، بلغت نسبة اشغال اسرة العناية المركزة 94٪ (305/325). وتعدى معدل وفيات الكورونا اليومي العشرة. وتدل نسبة الفحوصات الموجبة التي تعدت 14٪ ان الوباء ينتشر من غير رادع.

وتابع: اضف الى ذلك، نرى جميعا ان الوفيات ليست محصورة بالمسنين ذوي الامراض المزمنة، بل شملت الشباب، ومن هم في منتصف العمر، وشملت الغني والفقير، ولم توفر حتى الاطباء او الممرضين. بالمعدل الحالي، ١٠ وفيات في اليوم، هي 300 في الشهر، او 1800 في ستة اشهر الى ان يتوفر اللقاح. هذا ثمن باهظ.

وختم أبيض تغريته قائلاً: رغم الوضع الاقتصادي الصعب، الأقفال العام لمدة اسبوعين فقط هو اضعف الايمان، واقل المطلوب، اذا أخذنا الارقام بالاعتبار. يجب خفض نسبة الانتشار، والحد من الضغوط على المستشفيات والاطقم الطبية المنهكة. علينا جميعا ان نتساعد لانجاح هذه الخطوة، كي نكبح العدوى، الى أن يصل اللقاح".