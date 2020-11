عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 10 تشرين الثاني 2020

A + A -

الأخبار: شهران من حبس الأنفاس

«باسيل عرض علينا الانفصال عن حزب الله»: السفيرة الأميركية تكذب



الديار: «ارباك» صحي يضع البلاد على حافة «اغلاق تام» غير مضمون النتائج

الحريري يحسم خياراته: كيف أشكل حكومة مع أطراف مشمولة بالعقوبات؟

شيا على خط السجال مع باسيل: تدشين للتصعيد حتى نهاية ولاية ترامب

نداء الوطن: شاي فضحت باسيل... وردّه "متلعثم" يؤكّد ولا ينفي

إقفال "بالإكراه" ومعالجات "غلط بغلط"



الجمهورية: الحكومة تتأرجح بين التشكيل والتعطيل





النهار: اقفال عام مجدداً... وتصعيد في أزمة التأليف



البناء: الأسد وبوتين يمهّدان لمؤتمر النازحين بتأكيد الاستقرار ورفض الحصار… ولبنان يشارك

مجلس الدفاع يُقرّ الإغلاق التام من السبت... وردّ متلعثم للسفيرة الأميركيّة على باسيل / الحكومة تراوح مكانها في بحث العدد والمداورة وآليّة التسمية بانتظار الموفد الفرنسيّ



the daily star: US envoy: Lebanon's Bassil was open to breaking ties with Hezbollah





?l'orient le jour: Bassil peut-il maintenir son leadership sur le CPL