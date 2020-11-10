عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 10 تشرين الثاني 2020

الأخبار: شهران من حبس الأنفاس
«باسيل عرض علينا الانفصال عن حزب الله»: السفيرة الأميركية تكذب
الديار: «ارباك» صحي يضع البلاد على حافة «اغلاق تام» غير مضمون النتائج
الحريري يحسم خياراته: كيف أشكل حكومة مع أطراف مشمولة بالعقوبات؟
شيا على خط السجال مع باسيل: تدشين للتصعيد حتى نهاية ولاية ترامب
نداء الوطن: شاي فضحت باسيل... وردّه "متلعثم" يؤكّد ولا ينفي
إقفال "بالإكراه" ومعالجات "غلط بغلط"
الجمهورية: الحكومة تتأرجح بين التشكيل والتعطيل
النهار: اقفال عام مجدداً... وتصعيد في أزمة التأليف
البناء: الأسد وبوتين يمهّدان لمؤتمر النازحين بتأكيد الاستقرار ورفض الحصار… ولبنان يشارك
مجلس الدفاع يُقرّ الإغلاق التام من السبت... وردّ متلعثم للسفيرة الأميركيّة على باسيل / الحكومة تراوح مكانها في بحث العدد والمداورة وآليّة التسمية بانتظار الموفد الفرنسيّ
the daily star: US envoy: Lebanon's Bassil was open to breaking ties with Hezbollah
?l'orient le jour: Bassil peut-il maintenir son leadership sur le CPL