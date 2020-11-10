أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 10 تشرين الثاني 2020

A + A -

الأخبار: علم وخبر

لا اعتمادات جديدة

عدم التزام المصارف التجارية بالمعايير المحاسبية الدولية، يُشكّل أحد عوامل «عدم الاستقرار» في العلاقة بينها وبين مصارف المُراسلة، وهي العلاقة التي بدأت بالتراجع منذ قرابة 8 أشهر («الأخبار»، 25 تموز 2020، https://www.al-akhbar.com/Politics/291961). يرى أحد الخبراء المصرفيين أنّه في المرحلة المقبلة ستتعقّد أكثر العلاقة مع مصارف المراسلة التي ستُضيّق الخناق على التعاملات، «وهي أصلاً لم تعد تقبل فتح اعتمادات جديدة، بل تشترط الدفع نقداً. وفي حين كانت نسبة الاعتمادات تراوح بين 65% و80% من إجمالي تمويل العمليات الخارجية، «لم تعد نسبة الاعتمادات القائمة من الاستيراد تتخطّى الـ15%».



راتب واحد لـ«المستقبل»

تلقّى عدد من موظفي تيار «المستقبل» العاملين في الموقع الإخباري وقطاع الإعلام ومسؤولين عن منصات وسائل التواصل الاجتماعي راتب شهر، بعد توقف الدفع في الأشهر السابقة. وعلمت «الأخبار» أن أحد رجال الأعمال النافذين في بيروت والمقرّب جداً من الرئيس سعد الحريري هو من تكفّل بدفع الرواتب، على أن يتولى تمويل ودفع رواتب الموظفين في المؤسسات الإعلامية التي سيصار الى دمجها في الفترة المقبلة.



وعود حريرية جديدة لمشايخ عكار





بدلاً من الاعتصام الذي كان مقرراً أمام دار الفتوى أول من أمس بدعوة من «لجنة متابعة حقوق العلماء في عكار»، لبّى المشايخ دعوة الرئيس سعد الحريري للقائهم في منزله والاستماع إلى مطالبهم. وبحسب عضو اللجنة الشيخ محمد إسكندر، تعهد الحريري «بتلبية المطالب في غضون أربعة أيام». واقترح الأخير عليهم المشاركة في اجتماع المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى المقرر عقده اليوم عبر ممثلين عنهم، يعرضون مطالبهم أمام أعضاء المجلس الذين سيقررون على ضوء الإشارة الخضراء من الشيخ سعد. وكان الحريري قد وسّط الشيخ خلدون عريمط للتواصل مع اللجنة بهدف العدول عن قرارها بالاعتصام في عائشة بكار والمطالبة بإلقاء الحجر على مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان. الاعتصام شكل ذروة الحملة الاعتراضية التي أطلقها مشايخ عكار ضد دار الفتوى للضغط لزيادة رواتبهم وإدخالهم في الضمان الاجتماعي وتعديل الهيئة الناخبة لمجلس الأوقاف في المنطقة. الخلاف الخامد بين عائشة بكار وعكار خرج إلى العلن في تموز الماضي عقب تعيين أعضاء جدد لمجلس أوقاف عكار «من دون التشاور مع غالبية المشايخ». ورفعت اللجنة آنذاك شعار «كفى استحقاراً واستخفافاً بعكار». ووفق مصدر مواكب للتحركات، سيجول أعضاء اللجنة على كل من دريان ورؤساء الحكومات السابقين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام.



نداء الوطن: خفايا

في خطوة تنسجم مع تغيير مزاج القواعد الحزبية، بدأ أحد الأحزاب بتغيير معتمدي فروعه لإمتصاص نقمة الشارع على قيادته.

حاول قياديون في تيار سياسي زجّ مرجعية روحية في قضية إشكالية حصلت أخيراً مع رئيس التيار، لكن المرجعية أصرّت على استيضاح كل تفاصيل القضية قبل التدخل فيها.



اللواء: أسرار

همس

تتحدث معلومات موثوق بها عن زيارة بقيت بعيدة عن الأضواء لموفد فرنسي، حمل خلالها دعوة ملحة لحلحلة عقد في تأليف الحكومة..



غمز

استخفت مصادر دبلوماسية بمستوى التمثيل اللبناني في مؤتمر إعادة النازحين السوريين، الذي ترعاه موسكو.. لأنه لا ينسجم مع حجم المخاوف من عدم عودة هؤلاء..



لغز

انتقد قطب سياسي طرح فكرة المداورة ما دام لا أحد بإمكانه إقناع الأطراف بقبولها، أو السير بها من دون استثناءات.



البناء: خفايا وكواليس

خفايا

علّق سياسي مخضرم على ردّ السفيرة الأميركيّة على رئيس التيار الوطني الحر حول سرية المعلومات في تهم الفساد بالقول كنا نتهكّم على العدالة في العالم الثالث، حيث ينفذ الحكم وبعدها يتمّ التحقيق والمحاكمة، فإذا بنا نكتشف أن العدالة الأميركيّة وقبلها العدالة الدولية أسوأ بكثير.



كواليس

أبدت جهات إقليميّة حذرها الشديد من خطوات عسكرية مغامرة قد تقدم عليها إدارة الرئيس دونالد ترامب قبل نهاية ولايتها واعتبرت قرار إقالة وزير الدفاع في هذا التوقيت بالنسبة لولاية منتهية يعني أن هناك قراراً كبيراً أراده الرئيس ترامب ورفضته وزارة الدفاع.

الجمهورية: أسرار

تجميد النشاطات المعتادة

اتخذت شخصيات سياسية قراراً بتجميد نشاطاتها المعتادة بعد صدور قرار العقوبات في حق رئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل.

لا حلحلة أو تغيير

أكدت مصادر مطلعة على مسار التأليف أنّها لم تلحظ أي حلحلة أو تغيير في المواقف حكومياً.

الخطر الأكبر على مستوى الطاقم الطبي

تتحدث مصادر نيابية عن أن الخطر الأكبر في موضوع «كورونا» الذي يحتّم الإقفال هو على مستوى الطاقم الطبي حيث تخطت الإصابات الـ١٥٠٠ ومعظمهم مستمر في العمل.