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الحريري يحسم خياراته: كيف أشكل حكومة مع أطراف مشمولة بالعقوبات؟

10
NOVEMBER
2020
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الديار: زار الرئيس المكلف سعد الحريري قصر بعبدا في الساعات القليلة الماضية، وانتهى اللقاء»البارد» ببيان تحدث عن استكمال المشاورات حول الحكومة، وكان لافتا اسقاط الحديث عن «الايجابية» المعتادة، ووفقا للمعلومات فإن الحريري فتح نقاشا جديدا هذه المرة حول ضرورة «نأي» كل القوى السياسية بنفسها عن الحكومة، والسماح له بتشكيل حكومة اختصاصيين جدية، لكي تتمكن من العمل بعيدا عن العقوبات المفروضة على بعض القوى، ولتنفيذ الاصلاحات الواردة في الورقة الفرنسية لا سيما ما يتصل بالكهرباء، والمعابر والمرفأ، والنفايات، والا فإن اي حكومة «محاصصة» ستكون محكومة بالفشل.

 

ووفقا للمعلومات، لم يظهر الرئيس عون اي حماسة لطرح الحريري وحذره من المضي في هذا التوجه لانه لن يساعد في تشكيل الحكومة.

 

الحريري يخشى العقوبات؟

وفي هذا السياق، نقل زوار الرئيس الحريري عنه كلاما كشف فيه عن حجم المازق الحكومي الراهن، فهو كان صريحا بقوله ان المشكلة باتت شديدة التعقيد، خصوصا ان الفريق الآخر يريد تعويض خسائره مع الخارج داخل الحكومة، مضيفا «انا مطلوب مني ان أشكل حكومة اربعة اطراف رئيسية فيها موضوعة على قائمة العقوبات الاميركية، فهل المطلوب مني «الانتحار»؟ وكيف لحكومة مماثلة ان تقنع الدول الخارجية بتقديم المساعدات؟»

 

اما الانجاز الوحيد الذي يمكن ان يتحقق برأي الحريري فهو متصل فقط بضمه الى «نادي» الموضوعين على لائحة العقوبات، وعندها نتحول الى حكومة «فاشلين»، على حد تعبيره.

الديار
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