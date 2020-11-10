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الحريري مصّر على تسمية الوزراء المسيحيين

10
NOVEMBER
2020
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الأخبار: زار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، يوم أمس، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

 

ثمة روايتان هنا لما حصل خلال الاجتماع: من جهة تشير المصادر العونية الى أن اللقاء اتسم بالسلبية ربطاً باستمرار الحريري في رفع سقف شروطه وإصراره على تسمية الوزراء المسيحيين، إضافة الى تراجعه عمّا تم الاتفاق عليه بشأن تسمية العونيين، وبالتحديد رئيس الجمهورية، لوزير الداخلية.

 

كذلك الأمر في ما خص وزارتَي الاتصالات والطاقة. ما سبق أسهم في عدم إصدار القصر الجمهوري أي بيان حول الاجتماع، علماً بأن مستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل يصل الى بيروت غداً موفداً من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، في إطار إعادة تفعيل مبادرة الإليزيه، فيما أجواء الحريري تنقض الرواية العونية، كما تنقل الأخبار.

 

وتؤكد إيجابية فائقة في المشاورات الحكومية التي حصلت يوم أمس بينه وبين الرئيس عون. وبالتالي تسير الأمور «على نحو ممتاز، ويفترض أن تصل قريباً الى خواتيمها السعيدة».

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