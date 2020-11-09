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بشرى سارة من وزير الصحة بخصوص لقاح كورونا

9
NOVEMBER
2020
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أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن لبنان "سيكون من بين الدول الأولى التي ستستفيد من لقاح Pfizer لدى اعتماده المتوقع قريبا من قبل منظمة الصحة العالمية".

وأضاف: "بالتنسيق مع وزير المال غازي وزني، تم تأمين المراسلات الضرورية لتحويل الدفعة الأولى من كلفة اللقاح بعدما كان التواصل المسبق الذي أجراه مع Pfizer قبل أسبوعين أدى إلى حجز كمية من اللقاح لـ15 في المئة من اللبنانيين، ولو لم يحصل ذلك لكان لبنان أضاع هذه الفرصة".

وذكر حسن في حديث تلفزيوني هذا المساء بأن "وزارة الصحة العامة حجزت كذلك من منصة COVAX (التجمع العالمي للقاحات كورونا) كمية إضافية من لقاح كورونا المنتظر لعشرين في المئة من اللبنانيين، وتم تحويل مبلغ أربعة ملايين و367 ألف دولار لذلك".

كما وأعلن الوزير حسن أن "ثمة بشرى إضافية للبنانيين تتصل بتسلم لبنان من دولة قطر هذا الأسبوع مستشفيين ميدانيين مخصصين لكورونا، سعة كل منهما خمسمئة سرير، وسيتم وضعهما في طرابلس وصور".

وبالنسبة إلى الإقفال العام كرر أن "القرار النهائي والتفاصيل والإستثناءات تعود إلى المجلس الأعلى للدفاع"، مكررا أن "هذا الإقفال ضرورة للقطاع الصحي ليستعيد أنفاسه ورفع جهوزيته وللتخفيف من عدد الإصابات والوفيات وتتبع الإصابات الحرجة وإسعافها قبل نقلها إلى المستشفيات، إضافة إلى التدقيق في أسباب حصول عدد من الوفيات في أعمار شابة".

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