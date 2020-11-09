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" أنا بقوتي ما بقدر اتحدّى حدا، و لكن بآدميتي أنا بقدر اتحدّى كل العالم ...!" (بقلم دورين صليبا)

9
NOVEMBER
2020
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" أنا بقوتي ما بقدر اتحدّى حدا، و لكن بآدميتي أنا بقدر اتحدّى كل العالم ...!"
 
من أروع و أجرأ الخطابات السياسية التي قيلت في لبنان و التي خاطبت الشعب بشفافية تامة و واجهته و صارحته بالحقائق كما هي من دون فبركة ، تعظيم او تحريف.  
 
اليوم بالذات هو مدعاة فخر لكل لبناني شريف و صادق في مختلف اصقاع الأرض أكان ينتمي فكرياً و عقائدياً للتيار أم لا. 
 
اليوم، اتضح للجميع أن الصَّلاح و الصدق هما مصدر قوة، فالرجل المستقيم الصدوق النافع قد لا يصبح مشهوراً أبداً،  لكنه يبقى محترماً ومحبوباً من جميع معارفه لأنه أقام أسساً متينة للنجاح قائمة على نبذ الذات في سبيل هدف نبيل أكبر من أنانيته و طموحاته الشخصية.    
 
اليوم تدارك الشعب اللبناني ان أرفع درجات الحكمة البشرية هي معرفة مسايرة الظروف وخلق سكينه وهدوء داخليين على الرغم من العواصف الخارجية.
 
فالبرغم من محاولة التقاط الرَمَق الاخير لادارة أميريكية محتضرة -  تلك التي هُزِمت في الانتخابات الرئاسية - و التي تمثّلت بإقتناص الفرصة الاخيرة التي تمتلكها قبل انكفائها  لادراجك على لائحة عقوبات وهمية ذو خلفية سياسية محض، على وقع رفضك المستمر تنفيذ اوامرهم و الانصياع لها، فلقد واجهتهم بكل صلابة، اتزان و حكمة و بدون اي انفعالات و تصرفات همجية كبعض النواب ( الذين في مسلّة تحت باطهم بتنعرهم)  و اعلنت القتال من دون استخدام أي سلاح سوى الصدق و الاثباتات و الأدلة لانك مُدْرِكٌ تماماً ان 
جمال العقل هو بالفكر، وجمال اللسان يكمن بالصمت، وجمال الفؤاد بترك الحسد، وجمال الحال بالاستقامة، وجمال الكلام بالصدق، و انت للصدق،  للكرامة والعنفوان عنوان.  
 
سعادة النائب باسيل، إنّ وطنيتك و صلابتك جعلَتْ الكثيرين من الناس يكرهونك و ما  أَقْرَبِيَّةُ وصولِكَ للهدف الذي تطْمَحُ إليه طوال حياتك - ألا و هو السَعِي لتحرير لبنان من الفساد و الفاسدين - سوى دلالة على الجزَعِ منك ومن مصداقيتك و نجاحاتِك، لذلك كَثُرَ الحسّاد و تضعضعت أسوار فسادِهم، فارتأوا ان يتحالفوا مع الخارج لاضعافك و القضاء عليك سياسيا" إلا انهم تناسوا ان الله يُمهل و لا يهمل ، فالحفرة التي حاولوا طمْرَك داخِلها، وقعوا هُم أنفسَهُم فيها والقليل جداً من الألم الذي تسببوا لك به، اعاده الله عليك بالخير اضعافاً، فاتَّضَحَتْ الرؤية لِمَنْ فقِهوا بالسياسة، فباتوا بجانبك إذ أن الظُلْمَ الذي تعرّضْتَ له ساهَم بتحريرهم و فَتْحِ أعيُنِهم فَبِتَّ اليوم أكثر قوة، صلابة و عزة من ذي قبل. 
 
طموحك لبلد نظيف تتعايش فيه الطوائف بسلام هو الطاقة الروحية التي تحركك، وأساس نجاحك هو الخطة العقلية التي تنظم بها حياتك السياسية، والتي تدفعنا للحلم و الامل بمستقبل زاهر و واعد في بلد تآكله الفساد، إذ لا قيمة لوجود الإنسان إن لم يكن طموحاً حالماً و انت حتماً الشخص المناسب في المكان المناسب. 
 
بعد هذا الخطاب الآثِرْ، بِتُّ اعلم لماذا سُمِّيَ تيارنا باسم تكتل لبنان القوي،  فرباطة الجأش و الحكمة التي يُظهرها رئيسه و أعضاءه في مواجهة المصائب تشير إلى القوة و الحزم و نحن نعلم ان الهجوم يستلزم توفر القوة الزائدة و الشجاعة للدفاع عن أفكارِ الحزب أمَام العامّة.  
 
  
الرجولة يا سعادة النائب هي كلمة حق، وموقف حق ، هي نصرة المظلوم على الظالم، هي الأخلاق الكريمة في التعاطي مع البشر ، والمعاملة الحسنة، هي الشهامة عند حاجتها، والشجاعة في وقتها، هي أن تحب لغيرك ما تحب لنفسك، هي أن تكون مستعداً للتضحية بنفسك في سبيل ما تؤمن به. كل هذا يدفعني للقول:
 
انت رجُلٌ وطنِيٌ استثنائيٌ و الرِّجالُ قَليلُ !
 
#كلنا_مع_جبران 
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