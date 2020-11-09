هذا ما قاله وزير الصحّة عن الإقفال لمدة أسبوعين

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رأى وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن أن الاقفال لمدة أسبوعين أمر منطقي، وقال: "صحيح هناك هواجس حياتية واقتصادية لكن وصلنا الى مرحلة يصعب فيها تأمين سرير لمرضى كورونا".



وأعلن حسن في حديثٍ للـ"ال بي سي" أن "خلال اسبوعين سنكون قد جهزنا 60 سرير ICU في المستشفيات الحكومية".



وأشار إلى أنه أصرّ على توفير الظروف المؤاتية للإقفال وطلب من وزارة الدفاع تفقد الحصص الغذائية ليتم تأمينها للعائلات الاكثر فقراً، وشدد على أنه يجب أن نُنجح هذا الاقفال.



توازيا، أكد حسن أن "الاقفال هو فرصة اخيرة لنا لرفع الجهوزية وطلبنا مؤازرة قوى الامن ووزارة المال". وأوضح أن "المنطق يقول إن الاقفال إن اعطى نتيجة يتطلب عودة تدريجية للحياة الطبيعية وليس بالاطر التي تمت سابقا".