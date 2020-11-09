قناة "lbci" توسّع الفريق!

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في خطوة إيجابية في قناة "أل بي سي"، قرر القائمون على المحطة إعطاء فرصة للمراسلين الميدانيين لديها للإنضمام إلى مقدمي برنامج «نهاركم سعيد» (يعرض يومياً 10:00-11:30). إلى جانب كل من ليال الاختيار ومالك الشريف وندى اندراوس العزيز، ستلتحق باقة من المراسلين ومذيعي الأخبار لتولي مهام اللقاءات السياسية الصباحية.



في هذا السياق، أطلت ريمي درباس صباح اليوم في أول حواراتها في «نهاركم سعيد» وقدمت البرنامج السياسي. كما تتحضر رنيم أبو خزام للالتحاق بزميلتها ريمي، وستطل الاسبوع المقبل في أولى مهامها الصباحية. على أن تتبعها لاحقاً باقة من المراسلين الذين سيتولون برنامج «نهاركم سعيد» مداورةً.



وتلفت مصادر لـ «الأخبار» إلى أن المحطة فتحت باب الحوارات السياسية أمام جميع المراسلين، طالبة منهم التقدّم بخطوة جديدة في عملهم نحو اللقاءات السياسية. وإتخذت القناة اللبنانية قرارها بعد إنتقال بسام أبو زيد أخيراً من "أل بي سي" إلى «العربية الحدث».