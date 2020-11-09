تمديد إقفال بلدة دير الأحمر لمدة أسبوع

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أصدر محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر قرارا أعلن فيه استمرار إقفال بلدة دير الأحمر لمدة أسبوع بدءا من اليوم، ضمن الشروط المحددة في قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 28/م/2020، ويسمح لأصحاب المصالح الخاصة كمحلات الحدادة والميكانيك والتنجيد وسواها بالعمل من الساعة 8 صباحا ولغاية الثانية بعد الظهر فقط، شرط التزام إجراءات الوقاية والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي وعدم التجمع، ويسمح لأصحاب المطاعم والمقاهي بتقديم خدمة التوصيل إلى المنازل فقط دون استقبال الزبائن".



وكلف المحافظ خضر قيادة منطقة البقاع في قوى الأمن الداخلي "تنفيذ مضمون القرار بالتنسيق مع البلدية".