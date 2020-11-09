بالتفاصيل .. إصابات جديدة للكورونا في عكار

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أفاد التقرير اليومي لغرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار عن "تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، توزعت على البلدات التالية: نهر البارد 5، حلبا 2، ديردلوم 1، الريحانية 1، اكروم 1 ، بزبينا 1، عكار العتيقة 1، رحبة 1، القرقف1 ، كرم عصفور 1 ، كوشا 1 ، القرنة 1". وسجل التقرير ايضا 17 حالة شفاء جديدة.



وأشار التقريرالى ان "اجمالي عدد المصابين المسجلين في عكار منذ منتصف آذار الماضي وحتى اليوم سجل 1961 مصابا.

الحالات الايجابية قيد المعالجة :353 حالة.

اما اجمالي حالات الشفاء: 1574 حالة .

في حين بات عدد حالات الحجر المنزلي قيد المراقبة 409 حالات( مقيمين ووافدين).

واستقر عدد حالات الوفاة على 36حالة مسجلة في عكار منذ بدء الجائحة وحتى اليوم".