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إقفال بلدة لمدة أسبوع بسبب الكورونا

9
NOVEMBER
2020
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أصدر محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر قرارًا مدد بموجبه إقفال بلدة رأس بعلبك لمدة أسبوع بدءًا من يوم الأربعاء المقبل، "ويحجر على المصابين بالفيروس في البلدة، لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره".

 

 

وطلب من البلدية "إقفال جميع مداخل البلدة، والإبقاء على مدخل واحد للدخول والخروج، وتكليف أشخاص مختصين، ممرضين أو مسعفين، الوقوف على هذا المدخل للمراقبة الصحية، كما تكلف البلدية مراقبة تطبيق الإجراءات التي ستتخذ، ونشر نسخة عن هذا القرار في الأماكن العامة مرفقا بالإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة العامة، والمتعلقة بهذا الشأن، وإبلاغ الأهالي إلغاء التجمعات على اختلافها، والتقيد بأصول التباعد الاجتماعي، وعدم مغادرة منازلهم إلا في حالات الضرورة القصوى، وإقفال الصالات والنوادي الرياضية والمراكز الدينية كافة".

 

 

وكلف المحافظ خضر قيادة منطقة البقاع في قوى الأمن الداخلي" تنفيذ مضمون القرار بالتنسيق مع بلدية رأس بعلبك".

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