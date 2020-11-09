17 طبيبا بالعناية المشددة و3 توفوا و100 بالحجر المنزلي.. لبنان لا يملك الامكانيات للاستمرار!

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قال نقيب الاطباء شرف ابو شرف لـ"صوت لبنان" إن "نريد الإقفال بسبب التفشي الكبير لـ"كورونا"، لافتاً الى أن "الحجر الجزئي لم يُعطِ مفعولاً إيجابياً، مطالباً "بدراسة اقتصادية قبل الإقفال العام للبلاد".

وأضاف: "لبنان لا يملك الامكانيات للاستمرار في هذا الشكل و15 الى 20% من المواطنين لا يتقيدون بالتدابير".

وكشف ابو شرف ان "المواطنين غير متعاونين بالتدابير الصحية ونطالب القوى الأمنية تطبيق الإجراءات بصرامة".

وشدد على أن "لدينا 17 طبيبا في العناية المشددة 3 اطباء توفوا و100 في الحجر المنزلي واذا استمرت الاعداد بالتزايد لن يبقى من يعالج المصابين".