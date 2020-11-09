إقفال كلي قريباً.. وإجراءات أمنية صارمة

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على جبهة المواجهة المفتوحة مع جائحة "كورونا" ظلّ الانقسام الحاد قائماً بين المعنيين، وما زال الرأي منقسماً بين اعضاء الهيئة المكلّفة مواكبتها على المستويات والمالية والاقتصادية والوزارية. وتزامناً مع السعي الى الإغلاق اليوم قبل الغد، ليستريح البلد مع اقتراب اعياد الميلاد ورأس السنة، لا تزال اطراف اخرى تصرّ على اهمية استمرار الحركة الاقتصادية في البلاد.

وفي هذه الاجواء من الانقسام، دعا رئيس الجمهورية ميشال عون المجلس الاعلى للدفاع الى اجتماع استثنائي غداً، للبحث في الوضع الصحي، بعد تطور انتشار وباء "كورونا"، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذا الوضع.