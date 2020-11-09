مفاوضات الترسيم الاربعاء

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الجمهورية: تعود الوفود اللبنانية والاسرائيلية والاممية والراعي الاميركي الى المشاركة في الجولة الرابعة، بعد جلسة الافتتاح، من مفاوضات الناقورة المخصصة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل بعد غد الاربعاء، وكما هو مقرر، من اجل استكمال البحث في الردّ الاسرائيلي على العرض اللبناني الذي كان طُرح في الجلسة الثانية، بعدما سجّل الوفد رفضه «الخط الوسطي اللبناني» الذي اضاف الى حقوق لبنان في مساحة الـ 860 كيلومتراً مربعاً السابقة، ما يصل الى 2280 كيلومتراً هي من حق لبنان، بحسب ما يقول به قانون البحار وطريقة احتسابها بالمعايير الدولية.