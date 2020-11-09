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عناوين الصحف ليوم الأثنين 9 تشرين الثاني 2020

9
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الأخبار: العالم تغيّر يا جو!

تأليف الحكومة: المشاورات عادت إلى النقطة الصفر | باسيل للأميركيين: حرّرتموني

شركات التدقيق: شكوك حول قدرة المصارف على الاستمرار

 

 

 

الديار: ترامب لن يُسلّم البيت الابيض الا بعد قرار المحكمة العليا.. والرئيس المنتخب بايدن يُعلن عن قلقه
العقوبات الاميركية على باسيل ترفع الاسهم الرئاسية لقائد الجيش العماد جوزف عون رغم ابتعاده عن السياسة
مصداقية تأليف الحكومة بدأت تسقط.. والشعب ينتظر بعد اصابته بالتشاؤم والقلق

 

 

 

 

نداء الوطن: شروط الحريري "تعجيزية" و"حزب الله" يريد تشكيلة "تكنوسياسية"
المبادرة "تبخّرت" والمداورة "سقطت"

 

 

 

اللواء: الملف الحكومي على الرفّ.. وقرار بإقفال البلد بدءاً من الخميس
باسيل يربط العقوبات بعلاقته بحزب الله ويعقّد شروط التأليف.. وتعطيل الدراسة الحضورية

 

 

 

البناء: بايدن يحسم كرئيس منتخب… وممانعة ترامب لن تصمد… ونتنياهو وابن سلمان آخر المهنئين
باسيل يفضح نظام العقوبات: فاوضوني على السياسة... وأتحدّاهم إظهار ملف فساد / هل كان تأجيل التشكيلة الحكوميّة بانتظار العقوبات؟... وماذا سيقول نصرالله غداً؟

 

 

 

النهار: بايدن يتعهد توحيد الأميركيين وترامب لا يتنازل

 

 

 

 

الجمهورية: واشنطن : لحكومة تداركاً لـ خطر كبير

 

 

 


the daily star: Bassil sanctions complicate govt formation efforts

 

 

 


l'orient le jour: Bassil : soft avec les Américains, durs avec les siens

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